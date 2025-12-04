Auch im dritten Quartal trotze Jost Werke der schwachen Konjunkturentwicklung. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer konnte in allen wesentlichen Märkten, in allen Regionen und in allen Geschäftsbereichen organisch wachsen. Entsprechend positiv reagierte die Aktie auf die Mitte November vorgelegten Zahlen. Der Sprung über die Hürde bei 55 Euro gelang aber erneut nicht. Anfang Juli [HIER klicken] hatten wir darauf hingewiesen, dass die Jost Werke-Aktie (JST400) ...

