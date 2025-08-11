Die JOST Werke SE, weltweit führender Hersteller von sicherheitsrelevanten Systemen für Nutzfahrzeuge, trennt sich vom mit Hyva erworbenen Geschäftsbereich Cranes. Käufer ist die Mutares SE & Co. KGaA, die den Bereich als neue Plattform im Segment Goods & Services ausbauen will. Der Umsatz des Kran-Geschäfts liegt bei rund 100 Mio. €, der Vollzug ist für das vierte Quartal 2025 geplant. JOST hatte nach der Übernahme von Hyva das gesamte Portfolio geprüft und die Kran-Sparte als nicht strategisch eingestuft. Stattdessen liegt der Fokus nun klar auf der Integration des Hydraulik-Kernportfolios und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
