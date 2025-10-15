FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität sollte die Erträge durch eine solide Produktpalette gestützt worden sein. Das Unternehmen dürfte ferner den negativen Effekt der geringeren Absatzmengen in den USA durch eine strenge Kostenkontrolle ausgeglichen haben./la/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000





© 2025 dpa-AFX-Analyser