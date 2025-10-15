HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000JST4000
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000JST4000
© 2025 dpa-AFX-Analyser