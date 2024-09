EQS-News: Endor AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Firmenübernahme

CORSAIR steht kurz vor der Übernahme von Fanatec Sim Racing



16.09.2024 / 15:00 CET/CEST

Milpitas (Kalifornien)/Landshut, 16. September 2024 - CORSAIR freut sich bekannt zu geben, eine endgültige Vereinbarung mit der Endor AG unterzeichnet zu haben, um die Produktlinie Fanatec Sim Racing zu übernehmen. Dies umfasst auch die derzeitigen Mitarbeiter von Endor, die die Fanatec-Produktlinie betreuen und betreiben. Der Hauptsitz bleibt weiterhin in Landshut, wo die Entwicklung zukünftiger Fanatec-Sim-Racing-Produkte fortgeführt wird. Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet. Fanatec ist weltweit bekannt dafür, das aufregende Erlebnis des Sim-Racing in viele Haushalte und Rennzentren gebracht und eine große Fangemeinde leidenschaftlicher Anhänger aufgebaut zu haben. Mit hochwertiger Hardware und innovativen Produkten hat Fanatec in der Sim-Racing-Branche Maßstäbe für ein fesselndes Rennerlebnis gesetzt. Zu den spezialisierten Sim-Racing-Produkten gehören Force-Feedback-Lenkräder, Pedale, Schalthebel und komplette Cockpits für PlayStation-, Xbox- und PC-basierte Rennsimulatoren. Andy Paul, CEO von CORSAIR, äußerte seine Begeisterung über dieses Ereignis: "Wir bewundern die Marke Fanatec seit Langem und freuen uns, diese herausragenden Produkte einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir sind fest entschlossen, die Produktlinien von Fanatec weiterzuentwickeln und auszubauen, den Kundenservice zu verbessern und die Bedürfnisse der Sim-Racing-Community zu erfüllen. Rennsportbegeisterte können sich auf ein noch intensiveres und realistischeres Sim-Racing-Erlebnis freuen." Andres Ruff, CEO der Endor AG, fügte hinzu: "CORSAIR teilt Fanatecs Leidenschaft für Innovation, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung. CORSAIR wird neue Möglichkeiten für Fanatec eröffnen, das Portfolio weiter auszubauen und noch enger mit der wachsenden Sim-Racing-Community zusammenzuarbeiten." CORSAIR plant, erhebliche Investitionen in die Marke Fanatec, ihre Produkte und die weltweite Verfügbarkeit über ihre Vertriebskanäle zu tätigen. Alle bestehenden und zukünftigen Fanatec-Kunden werden von dem erstklassigen Support durch CORSAIR profitieren, einschließlich Garantie und Software-Updates. CORSAIR und Fanatec teilen das unmittelbare Ziel, während dieses Eigentumswechsels eine pünktliche Lieferung aller Bestellungen sicherzustellen und die Kundenzufriedenheit zu erhalten. Über CORSAIR CORSAIR (Nasdaq: CRSR) ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsgeräten und -technologien für Gamer, Content-Ersteller und PC-Enthusiasten. Von preisgekrönten PC-Komponenten und -Peripheriegeräten bis hin zu Premium-Streaming-Geräten und intelligenter Umgebungsbeleuchtung bietet Corsair ein umfassendes Ökosystem an Produkten, die zusammenarbeiten, um jedem, vom Gelegenheitsspieler bis zum engagierten Profi, Höchstleistungen zu ermöglichen. Copyright © 2024 Corsair Gaming, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CORSAIR und das Segel-Logo sind eingetragene Marken von CORSAIR in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Firmen- und/oder Produktnamen können Handelsnamen, Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein, mit denen sie in Verbindung gebracht werden. Über die Endor AG Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielekonsolen und PCs. Als "Brain Factory" liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Kreativsektor. Endor führt die Produktentwicklung und den Prototypenbau in Eigenregie und zusammen mit spezialisierten Technologiepartnern hauptsächlich in Deutschland durch. Endor vertreibt seine Produkte unter der Marke FANATEC über E-Commerce hauptsächlich an Endkunden in Europa, den USA, Kanada, Australien und Japan. CORSAIR PR Kontakte Region Ansprechpartner E-Mail Associate Director, EMEA Yannick Friedsam yannick.friedsam@corsair.com USA & Canada JustinOcbina justin.ocbina@corsair.com Benelux, Nordics & UK Andrew Ditchburn andrew.ditchburn@corsair.com Eastern EU Cezary Gorny cezary.gorny@corsair.com France Clemence Garcia clemence.garcia@corsair.com Spain & Italy NoeliaColino noelia.colino@corsair.com APAC Zack Chang zack.chang@corsair.com Korea Joseph Bae joseph.bae@corsair.com India & South Asia Zaid Khan zaid.khan@corsair.com Latin America Juan Pablo Kempter juanpablo.kempter@corsair.com Endor AG Presse- und Investoren-Anfragen Jasmin Dentz, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de Peter Herkenhoff, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: herkenhoff@gfd-finanzkommunikation.de



