Globaler Outsourcing-Führer stärkt seine Präsenz, um die wachsende Nachfrage nach Software-Dienstleistungen zu decken

Flatworld Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT und ITES, hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Ahmedabad, Indien, bekannt gegeben. Diese Expansion ist ein wichtiger Meilenstein in der 18-jährigen Geschichte des Unternehmens, das seinen internationalen Kunden erstklassige IT- und ITES-Dienstleistungen anbietet. Die neue Niederlassung in Ahmedabad wird als Offshore-Entwicklungszentrum fungieren und sich zunächst auf mobile und eCommerce-Entwicklungsdienste konzentrieren. Es wird den wachsenden Anforderungen eines führenden Kunden mit Sitz in Los Angeles gerecht werden und die Fähigkeit von Flatworld demonstrieren, große Projekte grenzüberschreitend zu verwalten.

Jacob Williams, CEO von Flatworld Solutions, erklärte: "Unsere neue Niederlassung in Ahmedabad unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung modernster Softwarelösungen. Wir freuen uns darauf, den reichhaltigen Talentpool der Stadt zu nutzen, der sich perfekt mit unserer Vision deckt, globale Kunden mit außergewöhnlichen Technologiedienstleistungen zu versorgen."

Flatworld Solutions, das von mehr als 3.500 Mitarbeitern getragen wird, hat seine globale Präsenz in den letzten zwei Jahrzehnten drastisch ausgebaut. Als weltweit führender Anbieter von IT- und Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen bietet das Unternehmen eine breite Palette von Lösungen, darunter Softwareentwicklung, Datenmanagement und Unternehmensberatung. Mit mehr als 14 angebotenen Dienstleistungen betreut Flatworld über 18.000 Kunden weltweit. Ausgestattet mit einer hochmodernen Infrastruktur wird die neue Niederlassung die Möglichkeiten des Unternehmens zur Erbringung von Dienstleistungen verbessern und zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort beitragen. Dieser strategische Standort, der für sein florierendes IT-Ökosystem bekannt ist, wird Flatworlds Mission unterstützen, innovative Lösungen in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft anzubieten.

Weitere Informationen über Flatworld Solutions und seine Dienstleistungen finden Sie unter www.flatworldsolutions.com

