USA: Uni Michigan-Konsumklima hellt sich auf

Die Stimmung der US-Verbraucher hellt sich weiter auf, wie aus der jüngsten Veröffentlichung des Stimmungsindikators der Uni Michigan hervorgeht.



Die US-Verbraucherstimmung hat sich im September weiter verbessert. Das von der Uni Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 69,0 Punkte, wie die Universität am Freitag gemäß einer ersten Schätzung vermeldete. Damit ist das der zweite Anstieg in Folge hinsichtlich der Konsumlaune der US-Verbraucher, der im Wesentlichen auf eine insgesamt bessere Bewertung der künftigen Entwicklung zurückzuführen ist. Auch die aktuelle Lage wurde ebenfalls optimistischer bewertet. Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Dazu erfolgt eine telefonische Umfrage unter etwa 500 Haushalten, die eine finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen abfragt.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Quelle: HSBC