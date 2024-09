Die Erfolgsgeschichte des exklusiven No Brainer Clubs (NBC) setzt sich fort: Mit Instil Bio hat der NBC erneut einen absoluten Volltreffer gelandet, der Mitgliedern je nach Einstiegszeitpunkt +736 bis +1.360% Rendite beschert hat - ein lupenreiner Tenbagger! In einer Zeit, in der sich die Märkte oft unberechenbar zeigen, hat der auf Biotech fokussierte Anlegerclub einmal mehr seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die wahren Juwelen unter den Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...