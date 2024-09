© Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa



In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Kurs der Aktie fast verdoppelt. Die Deutsche Bank hebt jetzt ihr Kursziel an. Steht die nächste Prognoseanhebung vor der Tür?Am Freitag war die Aktie des Energietechnikkonzerns auf ein neues Jahreshoch bei über 29 Euro geklettert, am Montag holt Siemens Energy erst einmal Luft und kommt um gut 3 Prozent zurück. Doch die Aussichten für das Sorgenkind von 2023 - als der Kurs von 24 Euro auf 7 Euro kollabierte - hellen sich weiter auf. Tipp aus der RedaktionDiese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen. Positive Stimmen gibt es zum Wochenstart von den Analysten von Deutsche …