Ethereum weiter schwach: Darum ist ETH schlechter als BTC

Ethereum fällt in den letzten 24 Stunden um rund 5 Prozent, womit die Gewinne auf Wochensicht wieder vollständig vernichtet wurden. Weiterhin wertet BTC gegen ETH auf. Year-to-Date liegt Ethereum weniger als 1 Prozent im Plus. Hier gab es zuletzt relative Schwäche, Anleger fliehen von ETH. Doch ist Ethereum am Ende?

Werfen wir einen Blick auf eine aktuelle Krypto-Prognose, warum ETH im September 2024 schlechter als BTC ist.

Ethereum Prognose: Schwächer als BTC! Das steckt dahinter

Ethereum hat in den letzten Jahren, insbesondere seit dem Merge, also der Umstellung auf den Proof-of-Stake (im September 2022, gegenüber Bitcoin deutlich an Wert verloren. Hier zeigt sich eine klare Schwäche in der geringeren Performance im Vergleich zu Bitcoin. Seit dem Merge ist der ETH/BTC-Kurs um 44 Prozent gefallen und hat mit 0,0425 einen Tiefpunkt erreicht, der seit April 2021 nicht mehr gesehen wurde. Damit ist Ethereum im Vergleich zu Bitcoin so günstig wie schon seit drei Jahren nicht mehr.

Dive into the key factors behind Ethereum's underperformance vs. Bitcoin in our latest dashboard https://t.co/vJdzA72OWw - CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 6, 2024

Ein Aspekt, der die Schwäche von Ethereum erklärt, sind die rückläufigen Netzwerkaktivitäten. Obwohl Ethereum als Plattform für dezentrale Anwendungen und Smart Contracts weiterhin eine große Rolle spielt, sind die Transaktionsgebühren seit dem Dencun-Upgrade gesunken. Dies hat zu einer geringeren Rentabilität für Netzwerkteilnehmer geführt. Gleichzeitig sind auch die Transaktionsvolumina rückläufig, womit die Nachfrage nach den Diensten auf der Ethereum-Blockchain nach dieser Metrik stagniert. Natürlich sind geringere Gebühren grundsätzlich positiv für Ethereum, führen jedoch kurzfristig zu sinkenden Umsätzen.

BREAKING: ETHEREUM DAILY REVENUE DROPS TO 2024 LOW - IS DOWN OVER 90% YTD pic.twitter.com/uMJNUAxdnX - DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 2, 2024

Bitcoin hingegen profitiert weiterhin von seiner Position als führende Kryptowährung und eine Art Wertspeicher. Trotz technischer Unterschiede und der höheren Energieeffizienz von Ethereum im PoS-Netzwerk behält Bitcoin aufgrund seiner stärkeren Marktdynamik und breiteren Akzeptanz die Oberhand. Dies zeigt sich auch an der starken Entwicklung der Bitcoin-Spot-ETFs, während die Ethereum-ETFs nicht wirklich gut laufen.

Zudem ist das Angebot an ETH in letzter Zeit gestiegen, was den Preis zusätzlich belastet. Mit einer Gesamtmenge von über 120 Millionen ETH auf dem Markt ist der Druck auf den Preis vorhanden. Deflation gab es nach dem Merge, doch mittlerweile ist ETH durch gesunkene Gas-Fees und weniger Token-Burning wieder inflationär.

Damit sind schwächere Netzwerkaktivitäten, steigendes Angebot und mangelnde Nachfrage nach Ethereum-Diensten die Hauptgründe, warum ETH aktuell hinter BTC zurückbleibt.

Eine Trendwende wirkt noch nicht indiziert - erst, wenn sich hier Stärke im Handelspaar gegen BTC andeutet, könnten Anleger wieder ETH gegen BTC präferieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.