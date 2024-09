Die K+S-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen eine moderate Aufwärtsbewegung, nachdem sie kürzlich ein neues Jahrestief erreicht hatte. Der Anteilsschein des Kasseler Düngemittelherstellers notiert nun etwa sechs Prozent über diesem Tiefstand. Trotz dieser leichten Erholung bleibt das Marktumfeld herausfordernd, da sowohl in den USA als auch in Brasilien - zwei wichtigen Absatzmärkten - die Kalipreise weiterhin unter Druck stehen. Analysten sehen dennoch Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 12,41 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Im jüngsten Quartal musste K+S einen geringen Verlust je Aktie von 0,03 Euro hinnehmen, konnte jedoch den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,81 Prozent auf 873,80 Millionen Euro steigern. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 0,268 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,114 Euro, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten neue Impulse für die Kursentwicklung liefern.

