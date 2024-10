Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von der ZEW-Umfrage angezeigte Stimmungsaufhellung unter Finanzmarktteilnehmern hatte kaum Einfluss auf die Zinserwartungen und auch der enttäuschende Empire-State-Index in den USA hinterließ keine sichtbaren Spuren, so die Analysten der Helaba.Heute sei der Datenkalender in den USA und Europa leer, und Redebeiträge vonseiten der Notenbankvertreter stünden dort auch nicht an. Vor diesem Hintergrund sei mit einem ruhigen Handelsverlauf zu rechnen. ...

