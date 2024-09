Umgerechnet rund 46.500 Euro an Preisgeldern hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa jüngst ausgelobt. Sie sollen vor allem an jene gehen, die Geräte konzipieren, mit denen der Südpol des Mondes kartiert werden kann. Der Shackleton-Krater am Südpol des Mondes ist ein primäres Ziel der Artemis-Missionen der Nasa. Artemis ist das erste Programm seit den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, das Menschen auf den Mond bringen soll. Nasa vermutet große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...