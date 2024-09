Frankfurt (www.fondscheck.de) - First Private Investment Management verstärkt sein Vertriebsteam mit Senior Sales Manager Axel Ullmann, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab sofort betreut der 54-Jährige unabhängige Fondsselektoren wie Vermögensverwalter und Family Offices sowie Entscheider im Bankenbereich. Tobias Klein, CEO von First Private: "Die Nachfrage nach quantitativen, innovativen Multi-Asset-Strategien steigt spürbar. Ich freue mich sehr über diese Verstärkung des Vertriebsteams, die uns mit Blick auf unsere Fokus-Produkte noch schlagkräftiger machen wird." ...

