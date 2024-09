Worms (ots) -Viele träumen von einem Job, der Freude bereitet, ortsunabhängig ist und ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy, hat sich genau diesen Traum mit dem Beruf als Profisprecher verwirklicht und gibt sein Branchenwissen an seine Teilnehmer weiter. Auch Benjamin Brunken, Alex Kötting und Bastian Scheibe hatten den Wunsch nach finanzieller Freiheit, den sie sich durch die Ausbildung an der Golden Voice Academy und der Karriere als Profisprecher erfüllt haben. Was sie zur Golden Voice Academy geführt hat, wie ihre Erfahrungen dort waren und wie ihr Berufsleben heute aussieht, erfahren Sie hier.Mit der eigenen Stimme Geld verdienen - was wie ein Traum klingt, ist für Profisprecher Alltag. Doch eine erfolgreiche Sprecherkarriere erfordert weit mehr als nur eine angenehme Stimme: Der Sprechermarkt ist von Konkurrenz geprägt, weswegen eine gute Ausbildung entscheidend ist, um sich behaupten zu können. Dazu braucht es ein gewisses Verständnis von Marketing, um sich und sein Können sichtbar nach außen präsentieren zu können. Zudem hält sich der Gedanke, eine funktionierende Karriere als Sprecher sei nur mit einem Hochschuldiplom möglich und dass der Einstieg allgemein viel zu kompliziert sei. "Es gibt viele Gründe, die Menschen daran hindern, sich für den Beruf des Sprechers zu entscheiden - die meisten davon sind völlig unbegründet", sagt Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy."Mit unserer Ausbildung bieten wir das nötige Wissen und die richtigen Schritte, damit Interessierte ihren Traum verwirklichen können", fährt er fort. Patrick Khatrao, professioneller Sprecher und Geschäftsführer der Golden Voice Academy, bietet umfassende Sprecherausbildungen an, die angehenden und erfahrenen Sprechern, Sängern und Schauspielern dabei helfen, in der Branche erfolgreich zu werden. Seine eigene Karriere begann mit einem Durchbruch durch eine Kooperation über Audible, die ihm den Einstieg in die Sprecherwelt ermöglichte. Heute gibt er sein fundiertes Wissen über Stimme, Marketing und technische Ausstattung an seine Teilnehmer weiter und zeigt, wie auch mit erschwinglichem Equipment der Weg zum Erfolg geebnet werden kann. Im Folgenden erzählt Patrick Khatrao anhand von drei Kundenbeispielen, wie er seinen Teilnehmern mit seiner Ausbildung zur Karriere als Profisprecher verhilft - und welche exzellenten Resultate sie dabei erzielen.1. Wie Benjamin Brunken mit der Golden Voice Academy in nur vier Wochen zu Voice-Over-Aufträgen über 2.500 Euro kamBenjamin Brunken hat eine rasante Karriere bei der Golden Voice Academy hingelegt: Der 38-Jährige ist ursprünglich Hörgeräteakustikermeister und entdeckte Patrick Khatrao und die Golden Voice Academy über eine Facebook-Werbeanzeige. Schon lange hatte er den Wunsch, seine Stimme beruflich einzusetzen, doch ihm fehlten die nötigen Informationen, um Sprecher zu werden. Die Aussicht, mit seiner Stimme Geld zu verdienen und seine Zeit frei einzuteilen, war für ihn besonders attraktiv, da er in seinem alten Job unzufrieden war und sich nach mehr Freiheit sehnte.Auch wenn er anfangs skeptisch war, zeigten sich schnell Erfolge: Bereits nach vier Wochen konnte er erste Ergebnisse sehen und verdiente durch Voice-Over-Aufträge zweieinhalb Tausend Euro. Für Benjamin Brunken war das größte Learning in der Ausbildung, den Verkaufsprozess zu verstehen und zu lernen, wie man seine Dienste am besten vermarktet. Sein Umfeld, insbesondere seine Frau, unterstützte ihn dabei von Anfang an. Gemeinsam sind sie in ein neues Haus gezogen, in dem sich Benjamin Brunken ein eigenes Studio aufgebaut hat. Heute schätzt er besonders, wie gut es sich anfühlt, mit seiner Stimme Geld zu verdienen.2. Alex Kötting: Mit der Sprecherausbildung endlich selbstbestimmt arbeitenAlex Kötting, 29 Jahre alt und ursprünglich aus der Kölner Gegend, hat nach einem Umzug in den Raum Stuttgart vier Jahre in der Logistik gearbeitet, bevor er sich beruflich neu orientierte. In der Logistik war Alex Köttig für Aufgaben wie Fehlteillieferungen und Versand zuständig, was sowohl Büro- als auch Lagertätigkeiten umfasste. Trotz einer stabilen Arbeitszeit und einem soliden Gehalt war er zunehmend unzufrieden: Die monotonen Arbeitsstunden und der lange Pendelweg belasteten ihn, und er sehnte sich nach mehr Kreativität und Freiheit. In seiner Freizeit beschäftigte er sich viel mit PCs und hatte bereits erste Erfahrungen im Theater gesammelt. Als er zu seinem Berufswunsch fand, wurde dies durch eine Anregung seiner Frau ausgelöst, die ihm vorschlug, als Hörbuchsprecher zu arbeiten.Der Wechsel in die Sprecherbranche war für Alex Köttig ein voller Erfolg. Nachdem er sich zunächst eingehend über die Möglichkeiten des Sprecherberufs informiert hatte, stieß er auf die Golden Voice Academy. Er entschied, sich intensiv in das Training einzuarbeiten, was zu seiner schnellen Erfolgsgeschichte führte. Innerhalb von nur drei Monaten stellte er seine erste Rechnung und knackte die 1.000-Euro-Marke als Sprecher. Die Struktur der Ausbildung und die systematische Herangehensweise an die Sprechtechnik halfen ihm dabei, sich schnell einzuarbeiten. Dank seiner Karriere als Sprecher kann Alex Köttig selbstbestimmt arbeiten und seine Familie häufiger sehen. Heute ist er voll in der Selbstständigkeit tätig und plant bereits größere Ziele, wie die 10.000-Euro-Marke in den nächsten zwei Jahren zu erreichen.3. Über 10.000 monatliches Einkommen als Sprecher: Bastian ScheibeAuch Bastian Scheibe hat es geschafft, ein monatliches Einkommen von über 10.000 Euro zu erzielen. Vor seiner Tätigkeit als Sprecher war er Schauspieler bei GZSZ. Nach seinem Einstieg in die Sprecherbranche lernte er alles über Sprechen, Aufnahme und Kundengewinnung. Sein schauspielerischer Hintergrund verschaffte ihm zwar schon gewisse Grundlagen im Sprechen, doch auch er musste sich intensiv mit der Technik vertraut machen und den Umgang damit erlernen.Zunächst erhielt er kleinere Aufträge, die noch unspektakulär waren. Mit der Zeit stieg jedoch die Zahl seiner Aufträge, und er fing an, immer mehr Hörbücher einzusprechen, deren Verkäufe immer erfolgreicher wurden. Schließlich erreichte er mit seinen Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter Hörbücher, Hörbuchanteile und Voice-Over-Aufnahmen, die fünfstellige Marke. Mit diesem Geld ist Bastian Scheibe dann auf Reisen gegangen: Er war viel in Australien unterwegs, arbeitete von dort aus und hatte immer sein Mikrofon dabei. So kann er von überall aus aufnehmen, seine Hörbücher schneiden und von seinen Aufnahmen leben. Auf diese Weise hat er sich sein Traumleben verwirklicht, da er nicht mehr an feste Drehorte gebunden ist, sondern als Sprecher frei reisen und arbeiten kann, wo er möchte.Träumen auch Sie von einer Karriere als professioneller Sprecher und suchen nur noch den richtigen Start? 