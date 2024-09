Die MT Group, ein EPC-Auftragnehmer, der europaweit strategische Energie- und Industrieinfrastrukturprojekte durchführt, hat mit dem dänischen Energiekonzern Ørsted einen Vertrag über die Planung und den Bau von Rohrleitungen und Ausrüstungen für eine CO2-Abscheidungsanlage unterzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915754701/de/

Mindaugas Zakaras, CEO of MT Group (Photo: Business Wire)

"Die Unterzeichnung dieses Vertrags ist ein bedeutender Meilenstein für die MT Group und ein starker Beweis für unser Engagement, den Übergang zu erneuerbaren Energien in ganz Europa voranzutreiben", sagt Mindaugas Zakaras, CEO der MT Group.

Globale Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels vorantreiben

Dieser Vertrag ist Teil des 20-Jahres-Vertrags zwischen Ørsted und der Dänischen Energieagentur (DEA) für das ehrgeizige Projekt zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS), der Ørsted Kalundborg CO2 Hub". Ziel ist es, jährlich 430 000 Tonnen CO2 aus zwei Ørsted-Kraftwerken abzuscheiden und zu speichern. Das abgeschiedene CO2 wird zur geologischen Speicherung nach Northern Lights in Norwegen transportiert und trägt so zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels bei.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die MT Group die Planung und den Bau der Rohrleitungen für die BoP-Anlage zur CO2 -Abscheidung und -Speicherung einschließlich der Installation der BoP-Anlage übernehmen. Zu den Aufgaben gehören die endgültige Planung der BoP-Anlage und deren Integration in die bestehende holzschnitzelbefeuerte Kesselanlage und die neue CO2-Abscheidungs- und -Speicheranlage in Asnæsværket, Dänemark.

Die MT Group wird auch die Beschaffung, die Lieferung, den Bau und die Installation des gesamten Kühl- und Dampfsystems, einschließlich der Rohrleitungen, bis zur Schnittstelle der CO2-Abscheidungs- und Speichereinheiten beaufsichtigen. Darüber hinaus wird das Unternehmen sicherstellen, dass der Lieferumfang strengen Tests und Inbetriebnahmen unterzogen wird, um alle behördlichen und betrieblichen Standards zu erfüllen, bevor die Anlage vollständig in Betrieb genommen wird.

Stärkung des Portfolios an erneuerbaren Energien der MT Group

Der Auftrag steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung der MT Group auf die Energiewende. "Wir haben die MT Group als einen starken und zuverlässigen EPC-Auftragnehmer etabliert, insbesondere bei der Entwicklung komplexer Erdgas- und LNG-Projekte in ganz Europa. Dieser Auftrag ist ein bedeutender Schritt in unserer Expansion auf den Märkten für grüne Energie und stärkt unsere Position in diesem schnell wachsenden Bereich", fügt Mindaugas Zakaras hinzu.

Die MT Group ist ein führender EPC-Auftragnehmer für wichtige Energie- und Industrieinfrastrukturprojekte in ganz Europa. Das Unternehmen ist außerdem Gründungspartner eines der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien. Der Green Energy Park wird den kostengünstigsten grünen Wasserstoff im Gigawatt-Maßstab produzieren und damit den Bedarf an Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Sektoren wie Verkehr und Energie in Europa und anderen Teilen der Welt decken.

Das Know-how der MT Group erstreckt sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für erneuerbare Energien, Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung, womit das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen technischen Lösungen einnimmt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915754701/de/

Contacts:

Migle Poskute Klimasauskiene

Mobiltel.: +370 656 57230

E-Mail: m.klimasauskiene@mtgroup.lt