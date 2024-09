Das Altersvorsorgedepot soll noch diese Legislaturperiode umgesetzt werden. Tiefgreifende Details waren bislang noch nicht bekannt - doch der Nebel lichtet sich etwas. Finanzminister Christian Lindner hat auf einer Veranstaltung in Berlin die Pläne für das Altersvorsorgedepot konkretisiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will bei der tatsächlichen Umsetzung des Altersvorsorgedepots wohl weiter in die Gänge kommen. Denn auf der Veranstaltung "Vom Sparen zum Investieren fürs Alter: Private ...

Den vollständigen Artikel lesen ...