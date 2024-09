Am Mittwoch wird es richtig spannend. Die amerikanische Notenbank Fed wird an diesem Tag zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren die Zinsen senken - darauf gibt es klare Hinweise aus den Reihen der Währungshüter. Die große Frage lautet jedoch: 25 oder 50 Basispunkte? Das Pendelt schlägt nun zusehends in eine bestimmte Richtung aus. US-Anleihenhändler halten es laut Bloomberg für wahrscheinlicher, dass die Fed um Chairman Jerome Powell den Zinssatz auf ihrer Sitzung in dieser Woche eher um einen ...

