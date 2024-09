Der Einstieg der italienischen Großbank UniCredit bei der Commerzbank hat rasch Gerüchte um eine vollständige Übernahme entfacht. Das ruft nun die Deutsche Bank auf den Plan. Deutschlands größtes Geldinstitut will eine Fusion erschweren. In der vergangenen Woche legte die UniCredit überraschend eine Beteiligung von neun Prozent an der Commerzbank offen. Rund die Hälfte erwarben die Italiener vom deutschen Staat, den Rest über den freien Markt. Es ist womöglich nur der Anfang: UniCredit-Chef Andrea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...