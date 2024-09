Die Tesla-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg von 6,48 %, was auf positive Marktstimmung und optimistische Analystenprognosen zurückzuführen ist. Die Deutsche Bank hob das Kursziel auf 295 USD an und betonte Teslas führende Position in den Bereichen Energie und Robotik. Wichtige Ereignisse wie das bevorstehende Robotaxi-Event und der Quartalsbericht könnten den Kurs weiter beeinflussen, während das Unternehmen in Deutschland ...

