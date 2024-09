Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 41/24Samstag, 05.10.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Mysterien des WeltallsDas ewige LebenUSA 2016"Leschs Kosmos: Satelliten - Spione im All?" entfällt(weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 06.10.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Leschs KosmosSatelliten - Spione im All?Deutschland 2022"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Das Geheimnis Schwarzer Löcher" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 07.10.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Wer ist Mohammed bin Salman?Deutschland 2023"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 08.10.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 ZDF.reportageTatort GeldautomatSprengstoff-Räubern auf der SpurDeutschland 2023"Wer ist El Chapo?" entfällt "Wer ist Nayib Bukele?" um 7.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 09.10.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Leschs KosmosAchtung, KI! Wie wird sich unser Leben verändern?Deutschland 2023"Genial konstruiert: Die Beherrschung des Feuers" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 10.10.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Wer ist El Chapo?Deutschland 2023"ZDFzoom: Putin und die Bombe - Atomdrohungen aus Moskau" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 11.10.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011"ZDF-History: Alltag in der Hölle - Deutsche Männer im Krieg" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5865759