Bonn (www.anleihencheck.de) - Alle Augen werden sich auf die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 17. und 18. September richten, auf der höchstwahrscheinlich die erste Zinssenkung erfolgen wird, so die Analysten von Postbank Research.Nach den VPI-Zahlen der vergangenen Woche würden die Analysten im Basisszenario weiter eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwarten. Eine Senkung um 50 Basispunkte sei jedoch auch nicht auszuschließen. Der bevorzugte Inflationsindikator der FED sei der Kern-PCE-Wert (27. September), bei dem der Wohnungsbau und das Transportwesen (die unsichersten Sektoren) ein geringeres Gewicht hätten. Das Gesundheitswesen mit seiner stabileren Preisentwicklung könnte dagegen den Abwärtstrend stützen. Auf dieser Sitzung werde die FED auch die Wirtschaftsprognosen aktualisieren. Diese Woche würden auch eine Reihe wichtiger Daten bekannt gegeben: Heute werde die Empire States-Umfrage veröffentlicht, am Dienstag die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion (die beide im Vergleich zum Juli steigen dürften) sowie der NAHB-Hausmarktindex. Am Mittwoch stünden Immobilienindikatoren an, darunter die Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen. Am Donnerstag würden die Analysten schließlich Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser erhalten. ...

