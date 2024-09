Palantir verwöhnte die eigenen Anleger in diesem Jahr mit einigen erfreulichen Meldungen. Zuletzt löste die Aufnahme in den S&P 500 eine neuerliche Welle der Euphorie aus und an der Börse ging man munter auf Rekordjagd. Doch neue Höchststände sind selbstredend stets auch eine Gelegenheit, um Gewinne in die Tat umzusetzen.Anzeige:Genau dafür hat sich bei Palantir (US69608A1088) nun auch die bekannte Investorin Cathie Woods mit ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest entschieden. Wie "wallstreet online" berichtet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...