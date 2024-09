EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Voraussichtlicher Wertberichtigungsbedarf für das Geschäftsjahr 2023/24



Es liegen aktuelle Informationen über drei Beteiligungen vor, die die Geschäftsleitung veranlassen, deren Beteiligungsansätze zu korrigieren. Die Überprüfung hat einen Wertberichtigungsbedarf von insgesamt ca. 560 TEUR ergeben. Infolge des Stichtagsprinzips sind diese Abschreibungen lediglich teilweise im Jahresabschluss 2023/24 (30.6.) zu berücksichtigen; der verbleibende Betrag wird das laufende Geschäftsjahr belasten. Der Jahresabschluss 2023/24 wird infolge von Fehlentwicklungen in verschiedenen Branchen, die Beteiligungsunternehmen und andere Anlagen betreffen, voraussichtlich weitere Abschreibungen enthalten, die deutlich über den bereits bekanntem Umfang hinausgehen, siehe auch die Adhoc-Meldung vom 21.3.2024, die eine Einzelabwertung zum Gegenstand hatte. Der Umfang aller Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2023/24 (inklusive des Teilbetrags des oben genannten Wertberichtigungsbedarfs von ca. 560 TEUR) wird auf 800 bis 1.200 TEUR geschätzt. Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Mitteilende Person:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de



