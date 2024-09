Die Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es die Mitteilung erhalten hat, dass TRC Capital Investment Corporation ("TRC") ein unaufgefordertes "Mini-Tender"-Angebot zum Kauf von bis zu 1.500.000 Aktien der Stammaktienklasse A des Unternehmens, was ungefähr 0,64% der ausstehenden Stammaktienklasse A entspricht, zu einem Preis von 83,65 USD pro Aktie in bar unterbreitet hat.

Das Unternehmen befürwortet das unaufgeforderte Mini-Angebot von TRC nicht und empfiehlt den Aktionären, ihre Aktien nicht anzudienen, da das Angebot von TRC unter dem aktuellen Marktpreis für Stammaktien der Klasse A liegt und an zahlreiche Bedingungen geknüpft ist. Das Unternehmen steht in keiner Weise in Verbindung mit TRC, dem Mini-Tender-Angebot oder den Dokumenten des Mini-Tender-Angebots.

Mini-Tender-Angebote zielen auf den Erwerb von weniger als 5% der ausstehenden Aktien eines Unternehmens ab. Folglich können sie viele der Offenlegungs- und Verfahrensanforderungen der Regeln der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") zum Schutz der Aktionäre umgehen, die für Angebote für mehr als 5% der Aktien eines Unternehmens gelten würden.

Die SEC hat die Anleger gewarnt, dass "einige Bieter Mini-Tender-Angebote unter dem Marktpreis machen, in der Hoffnung, dass sie die Anleger überrumpeln, wenn sie den Angebotspreis nicht mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen" und dass die Anleger "ihre Wertpapiere am Ende zu Preisen unter dem Marktpreis verkaufen". Der Leitfaden der SEC für Anleger zu Mini-Tender-Angeboten ist abrufbar unter http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm. TRC hat viele ähnliche unaufgeforderte Mini-Tender-Angebote für Aktien anderer börsennotierter Unternehmen zu Preisen unter dem Marktpreis abgegeben.

Die Aktionäre sollten sich über die aktuellen Börsennotierungen ihrer Aktien informieren, ihren Makler oder Finanzberater konsultieren und in Bezug auf das Mini-Angebot von TRC Vorsicht walten lassen, einschließlich der Beobachtung einer eventuellen Änderung des Angebots durch TRC. Das Unternehmen empfiehlt den Aktionären, die nicht auf das Angebot von TRC reagiert haben, nichts zu unternehmen. Gemäß den Angebotsunterlagen von TRC können Aktionäre, die ihre Aktien bereits angedient haben, diese durch die in den Unterlagen beschriebene Mitteilung vor Ablauf des Angebots, das derzeit für den 9. Oktober 2024 vorgesehen ist, zurückziehen. TRC kann die Angebotsfrist nach eigenem Ermessen verlängern.

Das Unternehmen empfiehlt Maklern und Händlern sowie anderen Marktteilnehmern, das Schreiben der SEC bezüglich der Verbreitung und Offenlegung von Mini-Rückkaufangeboten durch Makler und Händler unter http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm zu lesen.

Das Unternehmen bittet darum, ein Exemplar dieser Pressemitteilung allen Materialien beizulegen, die sich auf das Mini-Angebot von TRC für die Aktien der Klasse A des Unternehmens beziehen.

Über The Estée Lauder Companies

Die Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD und BALMAIN Beauty verkauft.

