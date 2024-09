Berlin (ots) -Die Vorbereitungen für die neue Pflegefachmesse "Pro Care" der Deutschen Messe gehen in die finale Phase. Vom 11. bis 12. Februar 2025 wird die Pro Care erstmals auf dem Messegelände in Hannover stattfinden - der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wird dabei als zentraler Partner den begleitenden Kongress mitgestalten.Der bpa ist zentraler Ansprechpartner für Verwaltungen, Ministerien und politische Entscheidungsträger auf allen Eben. Er bringt seine langjährige Erfahrung und Expertise in den Kongress ein und sorgt dafür, dass dieser nicht nur hochaktuell, sondern auch richtungsweisend für die Pflegebranche wird. Der bpa ist "genau der richtige Partner für den zukunftsweisenden Kongress der Pro Care", sagt Projektleiterin Heike Grosch von der Deutschen Messe AG und ergänzt, dass eine langfristige Partnerschaft angestrebt wird."Zu Beginn des Jahres sprechen wir mit diesem Kongress die drängenden Themen an", sagt bpa-Präsident Bernd Meurer: "Was haben die politischen Bemühungen der letzten Monate für die Branche gebracht? Was kann vor der Bundestagswahl im Herbst noch erwartet werden? Wie müssen sich Träger und Anbieter in den nächsten Monaten aufstellen? Wie blicken Politik und Gesamtwirtschaft auf die Pflege? Im Zusammenspiel der innovativen Pro Care entsteht damit ein Kongress, der auf Dialog mit den Entscheidungsträgern und den verantwortlichen Akteuren in Politik und Verbänden setzt."Der zweitägige Fachkongress beschäftigt sich auch mit der wirtschaftlichen Situation der Pflegeeinrichtungen und den gesellschaftlichen Auswirkungen der Personal- und Versorgungskrise. Teilnehmende nehmen die Einschätzung führender Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft und Pflegepraxis mit in den Pflegealltag. Neben der Information geben praxisnahe Workshops auch Impulse für die zukünftige Ausrichtung der ambulanten und stationären Anbieter in der Pflege und der Eingliederungshilfe.Damit verspricht die Premiere der Pro Care ein richtungsweisendes Forum für die Zukunft der Pflegebranche zu werden.Pressekontakt:Lisa Sophie BrillaMedia Relations Managerin Pro CareDeutsche Messe AGlisa-sophie.brilla@messe.de+49.511.89.33195Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5865807