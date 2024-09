Alpitronic hat erste Details zu seinem angekündigten Megawatt-Ladesystem für E-Lkw bekannt gegeben, das eine Leistung von bis zu einem Megawatt bereitstellen können soll. Der Ladeinfrastruktur-Hersteller will das System jedoch erst im Februar 2025 in Bozen vorstellen. Bereits im Mai dieses Jahres wurde das Ladesystem auf dem "E.ON Drive Summit" in München angekündigt. Die neue Generation von Hochleistungs-Ladesäulen für Lkw soll bei E.ON-Kunden ...

