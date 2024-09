FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach den jüngsten Kursgewinnen etwas geschwächelt. Das Ausbleiben von Impulsen, vor allem aber die Unsicherheit rund um die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, hielten den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn im Zaum. Das Börsenbarometer gab am Montag um 0,35 Prozent auf 18.633,11 Prozent nach. Der MDax der mittelgroßen Titel fiel um 0,54 Prozent auf 25.412,15 Zähler.

Die neue Woche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein. Die US-Notenbank Fed gibt diese am Mittwochabend bekannt. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine große Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten.

"Geht es nach den Ökonomen und Notenbank-Beobachtern, tendieren diese eher zu einem kleinen Zinsschritt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Die Experten der Commerzbank schrieben: "Eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte könne für viele Investoren ein Beleg dafür sein, dass sich die Fed wirklich Sorgen um die Wirtschaft macht und möglicherweise zu lange mit der Zinswende abgewartet hat." Diesen Eindruck wolle die US-Notenbank vermeiden./la/nas

DE0008469008, DE0008467416