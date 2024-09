Aufgrund der wachsenden Nachfrage durch globale Unternehmen und Organisationen wird die 26. Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) eine Reihe von Workshops und Podiumsdiskussionen mit Fokus auf die Erleichterungen und Anreize für Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz oder ihre Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dubai ansiedeln wollen. Bei diesen Workshops werden Dubais flexible regulatorische und gesetzliche Rahmenbedingungen, vielfältige Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren, attraktive Chancen und vielversprechende Geschäftsperspektiven, eine robuste digitale Infrastruktur, Sicherheit und Schutz sowie andere Faktoren beleuchtet, die das Vertrauen von Investoren und Unternehmen stärken und Dubai als globalen Investitionshub und bevorzugtes Ziel für Investoren und Unternehmer weltweit positionieren.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA, Founder and Chairman of WETEX (Photo: AETOSWire)

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ist Organisator der WETEX, die unter der Leitung von S.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, vom 1. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre stattfindet.

"Als größte Messe der Region mit Schwerpunkt auf Energie, Wasser, grüne Entwicklung, Nachhaltigkeit, intelligente Stromnetze, nachhaltigen Transport und relevante Sektoren fungiert die WETEX als eine globale Plattform, um Marktbedürfnisse zu verstehen, zukünftige Projekte kennenzulernen und potenzielle Beteiligungen an erneuerbaren und sauberen Energieprojekten in den VAE und in der gesamten Region zu sondieren. Sie ist der ideale Ort, um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, Partnerschaften aufzubauen, Verträge abzuschließen und Kontakte zu Unternehmen, Entscheidungsträgern und Investoren aus der ganzen Welt zu knüpfen. Im Verlauf der Jahre haben wir ein wachsendes Interesse von Investoren, Unternehmern und Ausstellern festgestellt, die ihren Hauptsitz oder eine Niederlassung in Dubai einrichten wollen, nachdem sie bei der WETEX Einblicke in das wettbewerbsfähige Geschäftsumfeld von Dubai gewonnen haben. Der Status von Dubai als Weltstadt und führendes Reiseziel zum Leben, Arbeiten und Investieren sorgt weiterhin weltweit für Aufmerksamkeit", erklärt S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO bei DEWA sowie Gründer und Chairman von WETEX

Die VAE bieten Investoren mehr als 40 multidisziplinäre Freizonen, in denen Expatriates und ausländische Investoren Eigentümer von Unternehmen werden können. Diese Zonen bieten eine extrem effiziente Infrastruktur und besondere Dienstleistungen, die reibungslose Arbeitsabläufe ermöglichen und den Unternehmen viel Zeit und Aufwand ersparen.

