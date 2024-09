Millionär, Krypto Experte und Youtube Star: Bitcoin steht vor historischem Ausbruch

Christopher Jaszczynski, deutscher Krypto-Experte und Influencer, sieht in seinem letzten Video auf YouTube eine lebensverändernde Chance im Bitcoin-Markt aufscheinen. Dabei prognostiziert der Analyst, dessen Privatvermögen auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird, einen Bitcoin-Preis von 140.000 bis 150.000 US-Dollar noch in diesem Jahr.

MMCrypto Kryptoexperte made in Germany

Der Krypto-Experte, mit über 1,4 Millionen Followern auf X und mehr als 570.000 Abonnenten auf YouTube, ist bekannt für seine regelmäßigen Analysen und Prognosen zum Bitcoin- und Kryptowährungsmarkt. 2017 startete er auf YouTube und ist mittlerweile eine feste Größe unter den Krypto-Experten. Vor seiner Karriere in der Krypto-Welt arbeitete er als Taxifahrer und begeisterte sich 2014 erstmals für Kryptowährungen und Bitcoin, die ihn als diplomierten Ökonom schnell in ihren Bann zogen. Heute lebt der Experte in Dubai und ist regelmäßig auf großen Events als Redner zu sehen oder mit seiner eigenen Investmentfirma beschäftigt.

Video mit "lebensverändernder" Chance

In seinem aktuellen Video erklärt er, dass er eine lebensverändernde Chance durch Bitcoin auf den Markt zukommen sieht. Bei der technischen Analyse unter der Betrachtung der Bitcoin-Kerze auf Monatsbasis erkennt er ein spezielles Muster, welches historisch bei jedem Bullrun zu beobachten war.

Ausschnitt aus dem Video, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=LN7dEJb79Xs

Diese Chartkerze liegt aktuell in einem aufwärts geneigten Kanal, der einen starken Widerstand durchläuft. Wie auch in den letzten bullischen Phasen sollte es zu einem Ausbruch des Bitcoin-Kurses kommen, sobald der Widerstand durchbrochen wird. Ein parabolisches Ansteigen des Kurses wäre danach wahrscheinlich die Folge, begleitet von extremer Volatilität.

Zeitlicher Rahmen

Nach Meinung des deutschen Experten wird sich der Ausbruch voraussichtlich im Oktober 2024 abspielen. Wie aus der Historie bekannt, ist der September für Bitcoin oft schwach, gefolgt von einem starken Oktober. Die vorwsichtige Schätzung liegt bei 140.000 bis 150.000 US-Dollar, wobei er von einem persönlichen Kursziel von 180.000 bis 200.000 US-Dollar ausgeht. Wichtig dafür ist der Durchbruch durch den Widerstand bei 77.000 US-Dollar, woraufhin er in sechs bis sieben Monaten einen "brutalen Bullenmarkt" erwartet.

Multi-Millionen-Dollar-Trades

Um seine These zu untermauern, gibt der Experte an, seine eigenen Trades ebenfalls für diesen Zeitraum weiterlaufen zu lassen. Schon zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnet er Gewinne von über 5,4 Millionen US-Dollar, dennoch erwartet er noch deutlich höhere Margen. Die anhaltende Seitwärtsbewegung der letzten Monate ist für ihn ein klares Indiz für die Vorbereitung des Bitcoin-Anstiegs.

Auch andere Kryptowährungen zeigen bereits hohes Interesse von Investoren in Vorbereitung auf den erwarteten Bullrun. Als vielversprechender Kandidat wird von Experten Pepe Unchained betrachtet, welcher als Memecoin seine eigene Layer-2-Blockchain launchen möchte. Bei der Analyse der Daten des Coins wurden auch schon einige Wal-Investitionen verzeichnet, die möglicherweise auch von MMCrypto getätigt wurden.

I want to put $20'000'000 in Altcoins AFTER Bitcoin breaks the All Time High.



Shill me which ones!

- MMCrypto (@MMCrypto) September 15, 2024

Altcoins werden explodieren

Wie im Tweet zu sehen, plant auch der Experte "MMCrypto", nach dem Bitcoin-Anstieg in weitere Altcoins zu investieren. ICOs bieten dabei besonders hohe Renditechancen, da diese beim Start noch eine relativ niedrige Marktkapitalisierung aufweisen. Mit einer Investition von einigen Millionen US-Dollar können die Coins schnell um das Zwei- bis Dreifache an Wert gewinnen, was für Anleger eine große Renditechance darstellt.

Pepe Unchained ($PEPU) zeigt hier, dass bereits jetzt viele Investoren hohes Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten des Tokens setzen. Mit über 13,4 Millionen US-Dollar im Vorverkauf ist eine solide Basis vorhanden, um die Kombination aus Memecoin und technologischer Innovation zu einem der nächsten Top-Coins zu machen. Immerhin wollen die Entwickler gemeinsam mit der Kryptowährung eine eigene Ethereum-Layer-2-Blockchain herausbringen, um dem Memecoin-Handel eine optimale Umgebung zu bieten.

Mit 100-fach schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten und sehr niedrigen Transaktionskosten (im Centbereich) werden insbesondere Memecoin-Trader auf dieser neuen Blockchain auf ihre Kosten kommen. Nicht umsonst wählen die Herausgeber das Maskottchen Pepe und wollen ihn von den Fesseln der Ethereum-Blockchain befreien. Im Mai mussten Trader für Transaktionen und Swaps von $PEPE teilweise bis zu 50 US-Dollar zahlen, was mit Pepe Unchained der Vergangenheit angehören soll.

Neben diesen Vorteilen sind die Visionen des Projekts groß: So soll ein Swapping-Tool gelauncht werden, ein dedizierter Blockchain-Explorer entwickelt und die Chain zukünftig auch für DeFi, GameFi oder NFT-Projekte geöffnet werden. Mit einem potenziellen Marktstart im Oktober bietet sich jetzt die optimale Gelegenheit, in dieses vielversprechende Projekt zu investieren und vom aufstrebenden Marktumfeld zu profitieren.

