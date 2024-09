Zürich (ots) -Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Teleboy erweitert pünktlich zum Start der neuen Saison der National League, die am 17. September startet, sein TV-Streaming-Angebot mit MySports. Das Pay-TV-Paket bietet Kund:innen eine grosse Vielfalt, bestehend aus 14 Sportsendern und spezialisiert sich dabei vor allem auf Eishockey. Das Zusatzpaket von MySports lässt sich zum bestehenden Internet- und TV-Abo dazubuchen und über die Teleboy TV-Apps streamen.Der in Zürich ansässige Anbieter für Internet, Telefonie und Fernsehen, Teleboy, ergänzt pünktlich zum Start der neuen Eishockey-Saison sein Angebot um das Pay-TV-Paket MySports. Teleboy Kund:innen können ab sofort das Paket zu ihrem bestehenden Internet- und TV-Abo dazubuchen. Auch Neukund:innen können MySports als Zusatzoption zu ihren neuen Abos bestellen. Zum Release bietet Teleboy das Paket zu einem exklusiven Preis von CHF 14.90.- statt CHF 29.90.- pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr an. Während das Angebot sich aktuell noch an TV- und Internet-Kund:innen richtet, arbeitet Teleboy bereits daran, das Paket in Zukunft auch für TV-Only-Kund:innen verfügbar zu machen.Enthalten sind 14 Sender, die eine grosse Vielfalt an Sportsendungen bieten, sich aber vor allem auf Eishockey spezialisieren. Mit dem Pay-TV-Paket MySports erweitert Teleboy sein Portfolio von über 300 Sendern. Dass dies für das Produkt eine grosse Bereicherung ist, findet auch Michael Wendt, Chief Commercial Officer bei Teleboy: "Neben Fussball ist Eishockey eine der wichtigsten Sportarten für die Schweizer und somit von nationaler Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir mit MySports unser Gesamt-Angebot für unsere Kund:innen weiter aufwerten können."Das MySports Komplettpaket integriert in die Teleboy TV-AppsKund:innen, die MySports bei Teleboy bestellen, können die Sender ganz einfach über Teleboys TV-Apps streamen, die für alle gängigen Smart-TVs und Smartphones erhältlich ist. Das ist für Kund:innen nicht nur bequem, sie können somit das Programm von MySports auch so geniessen, wie es ihren Gewohnheiten entspricht: unterwegs mit dem Smartphone, auf dem Laptop oder dem Big-Screen. Auch Matthias Krieb, Leiter MySports, sieht darin eine grosse Bereicherung für Sport-Fans: "Mit der Integration der MySports-Sender in die Teleboy TV-Apps können Sport-Fans nun noch besser und auf ihre Bedürfnisse angepasst unser Programm geniessen. Live-Sport wird somit für noch mehr Leute zugänglich gemacht."Über Teleboy:Teleboy ist ein Schweizer Internet-, Telefonie- und TV-Anbieter und betreibt unter www.teleboy.ch mit mehreren Hunderttausend Besucher:innen pro Monat eines der reichweitenstärksten TV-Portale der Schweiz. Die Internetangebote von Teleboy sind schweizweit auf der DSL- und Glasfaser-Infrastruktur von Swisscom verfügbar und bieten Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Die Mobile-Abos von Teleboy sind schweizweit und unlimitiert auf dem Sunrise-Netz verfügbar.Das TV-Abo von Teleboy mit 7-Tage-Replay, Timeshift und Aufnahmespeicher sowie Full HD und Dolby Digital ist auf iOS, Android, Android TV, Samsung TV, LG TV und Apple TV sowohl mobil als auch auf dem heimischen Fernseher verfügbar. Zusätzlich bietet Teleboy das TV-Programm für die nächsten zwei Wochen sowie redaktionell aufbereitete TV-Tipps und Themenwelten.Die Teleboy AG ist Teil der Tom Talent Holding.Kontakt Teleboy:Michael WendtChief Commercial OfficerTeleboy AGSeestrasse 513CH-8038 ZürichMobile: +41 79 620 31 37Mail: michael.wendt@teleboy.chOriginal-Content von: Teleboy AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099710/100923010