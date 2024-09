S-Docs lanciert neue Markenstrategie und Angebote

S-Docs, die einzige 100% native Lösung zur Dokumentenerstellung und elektronischen Unterschrift für Salesforce, freut sich, eine aufregende Rebranding-Initiative anzukündigen, die einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens darstellt. Die umfassende Umgestaltung umfasst ein neues Logo, eine neue Schriftart, neue Farben und eine neue Markenmission und soll die Präsenz von S-Docs auf dem Markt neu definieren.

Über den neuen Markenauftritt

Die Bemühungen um einen neuen Markenauftritt bei S-Docs spiegeln einen strategischen Ansatz wider, der darauf abzielt, an der Spitze der Effizienz von Arbeitsabläufen zu bleiben und die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden zu erfüllen. Indem wir die Einfachheit und Effektivität der Verwendung von S-Docs-Tools aktualisieren und Unternehmen in die Lage versetzen, eine bessere operative Kontrolle zu erreichen und verbesserte Erfahrungen zu schaffen, wollen wir unser Engagement für Spitzenleistungen verstärken und unseren Kunden eine noch bereicherndere Erfahrung bieten.

Zu den Schlüsselelementen des neuen Markenauftritts des Unternehmens gehören:

Neues, elegantes Logo, das unsere Effizienz und die nahtlose Verbindung von Dokumenten repräsentiert

Neues Schriftbild und neue Farben für einen klareren Look

Neue Markenmission: "Operational Efficiency, Realized" S-Docs in ein neues Kapitel zu führen

Lesen Sie unseren vollständig aktualisierten Markenleitfaden hier.

"Wir freuen uns, diese neue Marke einzuführen, um S-Docs dabei zu helfen, sich von anderen Wettbewerbern zu unterscheiden", sagte der Vorstandsvorsitzende Brian Stimpfl.

"Diese Kampagne wurde in der Hoffnung ins Leben gerufen, einfache und wirksame Werkzeuge bereitzustellen, die nur S-Docs bieten kann. Indem wir Unternehmen in die Lage versetzen, eine bessere betriebliche Kontrolle zu erreichen und verbesserte Erlebnisse zu schaffen, können wir mehr betriebliche Effizienz bieten, nach der sie gefragt haben", so Stimpfl abschließend.

Über S-Docs

Eine führende Plattform für betriebliche Effizienz, die es Benutzern ermöglicht, durch nahtlose und sichere Dokumentenautomatisierung, Workflows und elektronische Unterschriften ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Wir helfen Tausenden von Unternehmen von kleinen Läden bis hin zu globalen Konzernen -, intelligenter zu skalieren.

