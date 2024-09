© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Spekulative Investoren wie Hedgefonds haben zuletzt so stark bei Bankaktien zugekauft wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Die neue Euphorie steht im Gegensatz zu den Verkäufen der Vergangenheit.In einem bemerkenswerten Stimmungsumschwung haben Hedgefonds in der vergangenen Woche Aktien von Banken, Versicherungen und Handelsfirmen in einem Tempo gekauft, das zuletzt im Juni 2023 zu beobachten war. Dies geht aus einer Mitteilung von Goldman Sachs hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Nach einem überwiegend negativen Sentiment in den letzten zwei Monaten kehrten Finanzwerte in das Zentrum der Anlagestrategien zurück. In den letzten acht Wochen hatten Hedgefonds überwiegend auf …