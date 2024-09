Die US-Notenbank Fed wird am Mittwoch erstmals seit Jahren die Zinsen senken, so viel steht für die Marktteilnehmer fest. schwanken die Erwartungen zwischen einer moderaten Anpassung von 25 Basispunkten und einer aggressiveren Senkung von 50 Basispunkten. Ralf Malisch, stellvertretender Chefredakteur bei Smart Investor, favorisiert die vorsichtigere Anpassung: "Eine Zinssenkung von 25 Punkten wäre konsistent mit der bisherigen Vorgehensweise der FED und würde den Markt nicht übermäßig überraschen." Die Märkte haben die mögliche Zinssenkung bereits teilweise eingepreist, wobei vor allem Technologieaktien als Hauptprofiteure gelten. Misch erörtert jedoch, dass trotz der allgemeinen Euphorie, die Aktienkurse nicht extrem gestiegen sind, was auf eine gewisse Vorsicht der Investoren hindeutet, so Malisch. Auch die europäischen Märkte zeigen ähnliche Reaktionen. Der DAX reagierte verhalten auf die letzte Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. Hier bleibt die Lage ebenso gespannt, da die Marktteilnehmer bereits eine weitere Senkung erwartet hatten und nun auf die nächsten Schritte warten. Malisch spricht auch über die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und die damit verbundenen Marktschwankungen, insbesondere durch Aktien, die mit den Kandidaten in Verbindung stehen.