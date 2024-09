Der in Dubai ansässige Hersteller von Supercap-Energiespeichern, Enercap Holdings, und die in Abu Dhabi ansässige Apex Investments PSC haben ein Joint Venture gegründet, um eine Produktionskapazität von 16 GWh pro Jahr für Supercap-Energiespeicher zu errichten. Dabei handelt es sich um eine hochmoderne Technologie mit Eigenschaften, die die derzeitige Lithium-Ionen-Technologie übertreffen. Das Joint Venture soll die exponentiell wachsende Nachfrage decken. Es wird die derzeit größte Produktionskapazität für Supercap-Energiespeicher in der Welt sein.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Joint Venture Enercap Energy Holding Limited eine vollautomatische Produktionsanlage mit einer Kapazität von 10 GWh/Jahr in Abu Dhabi errichten. Darüber hinaus hat Enercap Energy Holding Limited vereinbart, eine bestehende Produktionsanlage in Dubai Industrial City zu erwerben, die auf eine Kapazität von 6 GWh/Jahr aufgerüstet werden soll. Enercap hat derzeit einen weltweiten Bedarf von über 30 GWH an großen Batterie-Energiespeichern (BESS). Die Apex Energy Holding Limited wird 65 und die Enercap SPV Limited 35 des Aktienkapitals des Joint Ventures übernehmen.

Die Supercap-basierte Energiespeicherung von Enercap hat die Eigenschaft, sich nicht zu zersetzen, eine lange Lebensdauer zu haben und in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten. Dies ermöglicht eine konstante und vorhersehbare Kapazität über einen Lebenszyklus von 25 Jahren, was für die Bankfähigkeit, die der Markt bei Investitionen in Energiespeicher schätzt, von entscheidender Bedeutung ist.

Mark Blackwell, CEO von Apex, sagte: "Eine stabile, vorhersehbare und langlebige Leistung von Energiespeichern ist unerlässlich, um ihren Einsatz zusammen mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien effizient zu gestalten und die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zu ersetzen. Die Vorteile der Supercap-Speicher steigern die Nachfrage, und wir freuen uns, Waseem Qureshi und sein Team bei ihrer Vision zu unterstützen, Kapazitäten aufzubauen, um die Dekarbonisierung, die Elektrifizierung und die Umstellung auf Supercap-basierte Energiespeicher zu ermöglichen."

Waseem Ashraf Qureshi, CEO von Enercap Holdings und Erfinder der Technologie, kommentierte: "Wir freuen uns über das Joint Venture mit Apex, das unser weltweites Wachstum beschleunigen und unser Produktportfolio erweitern wird, um Lösungen für jede Anwendung zu liefern, in der Speicher eingesetzt werden. Wir glauben, dass dies die Zukunft der Energiespeicherung ist."

Die Energiespeicher von Supercap bieten Speicherlösungen, die langlebig, verlusfrei, schnell aufladbar, sicher, vollständig recycelbar und kosteneffizient sind. "Die proprietäre und bahnbrechende Technologie von Enercap wird eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der globalen Dekarbonisierungsbestrebungen spielen, wobei ihre Technologie die Energiespeicher-, Elektrofahrzeug- und Verbrauchermärkte bedient." -Mark Blackwell.

