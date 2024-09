Boeing sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Der US-Flugzeugbauer greift angesichts des Streiks seiner größten Gewerkschaft zu einem Einstellungsstopp. Außerdem werden "viele" Mitarbeiter beurlaubt und Dienstreisen aufs Nötigste reduziert, wie Finanzchef Brian West in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Montag ankündigte. Der Streik gefährde erheblich die Erholung des Flugzeugbauers, und deswegen müsse Boeing das Geld zusammenhalten, führt der CFO weiter aus. Zu den weiteren Maßnahmen gehört, dass auch ...

