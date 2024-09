Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Trotz des noch torlosen Debüts des Neuzugangs Guirassy beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim, stieg der Aktienkurs um 1,5 Prozent auf 3,77 Euro. Experten sehen in der Präsenz des 18-Millionen-Euro-Transfers bereits einen positiven Einfluss auf das Team, was sich in der Wahrnehmung der Anleger widerspiegelt. Der Sportdirektor äußerte sich zuversichtlich über baldige Torerfolge des Stürmers, was zusätzliches Vertrauen in die sportliche Entwicklung signalisiert.

Finanzielle Aussichten

Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 0,160 Euro je Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 3,76 Euro liegt die Aktie noch 15,98 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 6,00 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, die einen deutlichen Umsatzanstieg von 61,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigen.

