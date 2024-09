Die Bechtle-Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Rückgang im XETRA-Handel und notierte bei 37,08 Euro. Trotz des aktuellen Abwärtstrends sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 50,80 Euro pro Aktie geschätzt, was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial entspricht. Die Diskrepanz zwischen dem derzeitigen Kurs und dem 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro, das am 15. März erreicht wurde, unterstreicht die volatilen Marktbedingungen.

Finanzielle Aussichten und Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,11 Euro je Aktie. In Bezug auf die Dividendenpolitik wird eine Erhöhung der Ausschüttung von 0,700 Euro im Vorjahr auf voraussichtlich 0,713 Euro je Aktie erwartet. Diese Prognosen deuten auf eine stabile finanzielle Entwicklung des Unternehmens hin, trotz leichter Umsatzrückgänge im letzten Quartal. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 8. November 2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Bechtle liefern.

Anzeige

Die neusten Bechtle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bechtle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...