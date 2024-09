MidOceans strategischer Investor, Aramco, stellt Mittel für die Investition zur Verfügung

MidOcean Energy (MidOcean oder das "Unternehmen"), ein von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründetes und verwaltetes Unternehmen für Flüssigerdgas (LNG), und Hunt Oil Company ("Hunt") gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach MidOcean von Hunt einen zusätzlichen Anteil von 15% an Peru LNG (PLNG") erwerben wird.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Anteil von MidOcean an PLNG von 20 auf 35 erhöhen. Aramco spielte bei der Transaktion eine entscheidende Rolle, unter anderem bei der Durchführung wichtiger technischer und kommerzieller Due-Diligence-Prüfungen sowie bei der Abstimmung mit den wichtigsten Interessengruppen, um die Transaktion zu genehmigen. Die Transaktion wird vollständig von Aramco finanziert, das seinen Anteil an MidOcean auf 49 erhöhen wird. Die weitere Investition von Aramco in MidOcean stärkt die Position von MidOcean und Aramco auf dem globalen LNG-Markt und wird beiden Parteien ein weiteres Engagement im einzigen LNG-Exportprojekt in Südamerika ermöglichen. Die indirekte Beteiligung von Aramco an PLNG wird 17,2 betragen. Neben EIG und Aramco ist auch die Mitsubishi Corporation an MidOcean beteiligt, neben anderen erstklassigen Investoren.

Die Beteiligung von Hunt an PLNG wird von 50 auf 35 sinken, und Hunt wird nach der Transaktion der Betreiber von PLNG bleiben. Hunt hält weiterhin einen Anteil von 25,2 am Camisea Upstream-Projekt in Peru. Hunt hat seit dem Jahr 2000 in Peru investiert und ist bestrebt, seine langjährige Investitionstätigkeit in Peru und seine hervorragende operative Leistung im PLNG-Projekt fortzusetzen.

PLNG besitzt und betreibt die einzige LNG-Exportanlage in Südamerika, die sich in der Pampa Melchorita, 170 Kilometer südlich von Lima, Peru, befindet. Die Anlagen von PLNG bestehen aus einer Erdgasverflüssigungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 4,45 mmtpa, einer 408 Kilometer langen Pipeline mit einer Kapazität von 1.290 mmcf/d, zwei 130.000 m3 fassenden Lagertanks, einem 1,4 Kilometer langen Seeterminal und einer LKW-Verladeanlage mit einer Kapazität von bis zu 19,2 mmcf/d. PLNG wird von Hunt betrieben und ist eine von nur zwei LNG-Produktionsanlagen in Lateinamerika.

De la Rey Venter, der CEO von MidOcean, sagte: "Wir freuen uns, unsere Beteiligung an PLNG zu erhöhen, einem strategischen Vermögenswert, der zu MidOceans Vision passt, ein globales, diversifiziertes und widerstandsfähiges LNG-Portfolio aufzubauen. Unser Glaube an die langfristigen Fundamentaldaten des LNG-Marktes und an die Stärke der einzigartigen Position von PLNG als einzige LNG-Exportanlage in Südamerika bleibt unerschütterlich. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Hunt Oil und den anderen PLNG-Mitbeteiligten zu stärken und die positiven Auswirkungen des Projekts auf den peruanischen Energiemarkt weiter zu unterstützen."

Mark Gunnin, CEO von Hunt, sagte: "Wir konzentrieren uns darauf, das PLNG-Projekt für die Zukunft zu positionieren, und die Möglichkeit, MidOcean als Partner zu gewinnen, war eine großartige strategische Ergänzung, um dies zu erreichen."

Morgan Stanley fungierte bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater von MidOcean, während Latham Watkins als Rechtsberater fungierte. Bracewell LLP war der Rechtsberater von Hunt.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 24,9 Milliarden Dollar (Stand: 30. Juni 2024). EIG ist spezialisiert auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis. In ihrer 42-jährigen Geschichte hat EIG über 413 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten mehr als 48,6 Milliarden Dollar in den Energiesektor investiert. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., mit Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen, kosten- und kohlenstoffkompatiblen globalen LNG-Portfolios an. MidOcean Energy spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategische Energieressource zunimmt. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem 26-jährigen Branchenveteranen, der eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Globaler Leiter für LNG bei Shell Plc.

Über die Hunt Oil Company

Die Hunt Oil Company wurde 1934 gegründet und ist eines der größten unabhängigen Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten in Privatbesitz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dallas, Texas. Die Hauptgeschäftsfelder liegen in Peru, den Vereinigten Staaten und der Region Kurdistan im Irak sowie in Explorationsprojekten in Tunesien und Marokko. Hunt ist ein international tätiges Explorationsunternehmen und hat auf allen Kontinenten außer der Antarktis Bohrungen durchgeführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com oder die Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916511826/de/

Contacts:

EIG Kontaktinformationen

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com

Hunt Kontaktinformationen

Paul Schulze

+1 214-978-8534

publicaffairs@huntconsolidated.com