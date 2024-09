Loudi, China (ots/PRNewswire) -Am 12. September wurden im Landkreis Xinhua, Stadt Loudi, Provinz Hunan die Eröffnungszeremonie und die Grundsatzreden der zweiten Konferenz zum Austausch und zur gegenseitiges Lernen in der landwirtschaftlichen Kultur über die Rede von Terrassenfeldern in Zique und der Welt abgehalten. Über 200 Gäste, darunter Vertreter internationaler Organisationen wie die Weltnaturschutzunion (IUCN) und die Welternährungsorganisation (FAO), Diplomaten aus terrassenförmigen Ländern wie Frankreich und Peru sowie in- und ausländische Experten aus den Bereichen Landwirtschaft, Kultur und Tourismus, versammelten sich, um wichtige Themen wie den weltweiten Schutz des landwirtschaftlichen Kulturerbes sowie die grüne Entwicklung der Landwirtschaft zu diskutieren. Gemeinsam untersuchten sie, wie man die landwirtschaftliche Kultur erben und beschützen kann, wobei sie der Welt auch die einzigartige Weisheit von Hunan im Bereich Schutz und innovative Nutzung des landwirtschaftlichen Kulturerbes vorstellten. Gleichzeitig haben sie zum chinesischen Plan für den weltweiten landwirtschaftlichen Kulturerbeschutz beigetragen.Während der Eröffnungszeremonie wurde der Konsens über die integrierte Entwicklung von Terrassen in Landwirtschaft, Kultur und Tourismus veröffentlicht. Das Dokument fördert das Verständnis für die volle Anerkennung der Wertschätzung von Terrassenfeldern, den Schutz der ökologischen Umwelt von terrassenförmig angelegten Feldern, die Vererbung einer terrassenartigen Kultur, die aktive Förderung der Integration von Landwirtschaft, Kultur und Tourismus, den verstärkten internationalen Austausch und die Zusammenarbeit sowie die Innovation von Entwicklungsmodellen. Ziel ist es, den wirksamen Schutz sowie die nachhaltige Entwicklung von Terrassenfeldern weltweit zu fördern, die Integration von Landwirtschaft, Kultur und Tourismus zu vertiefen, eine charakteristische industrielle Kette von Terrassenfeldern zu schaffen, die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit von terrassenförmig angelegten Regionen zu verbessern und eine Win-Win-Situation in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu erzielen.Terrassenfelder sind ein Modell für das harmonische Zusammenleben von menschlicher Weisheit und Natur, die eine reiche landwirtschaftliche Kultur und historische Erinnerung tragen. Sie haben einen unermesslichen Wert für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Förderung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Ziquejie-Terrassenfelder, als weltweit bedeutendes landwirtschaftliches Kulturerbe und weltweites Bewässerungstechnik-Erbe, sind das Ergebnis der kollektiven Arbeit der Vorfahren mehrerer ethnischer Gruppen wie Miao, Yao, Dong und Han in China. Diese Terrassenfelder sind ein historisches Relikt der Fusion von Fischerei- und Jagdkultur in den Bergen mit Reisanbaukulturen.Als nächstes wird die Stadt Loudi den Schutz des landwirtschaftlichen Kulturerbes weiter stärken, den Austausch und die Zusammenarbeit im kulturellen Erbe sowie die integrierte Entwicklung von Landwirtschaft, Kultur und Tourismus fördern und spezifische Fälle von "Originaler Schutz, aktive Nutzung und Business-Integration" für die Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505123/FROM_ZIQUEJIE_TERRACES_TO_THE_WORLD.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-zweite-konferenz-zum-austausch-und-zur-gegenseitiges-lernen-in-der-landwirtschaftlichen-kultur-uber-die-rede-von-terrassenfeldern-in-zique-und-der-weltjie-302249303.htmlPressekontakt:kikiwangq@163.comOriginal-Content von: Global Farming Culture Exchange and Mutual Learning Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176188/5865826