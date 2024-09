Krypto-Analyst setzt das Kursziel des Bitcoins bei 120.000 US-Dollar an!

Derzeit scheint das Allzeithoch bei Bitcoin so weit entfernt zu sein, dass man gar nicht einmal daran denken möchte. Obwohl es eigentlich nicht einmal 28 Prozent sind, die den aktuellen Kurs vom Höchststand trennen. Doch die Korrektur zieht sich immer weiter in die Länge. Und jedes Mal, wenn es so aussieht, als würde sich der Kurs endlich erholen, folgt der Abverkauf auf dem Fuße. Doch nun äußert ein bekannter Analyst eine unglaubliche Prognose.

(Seit Monaten hält eine Korrektur den Bitcoin in ihrem Griff - Quelle: Tradingview.com)

Könnte der Bitcoin bald um über 100 Prozent ansteigen?

Der bekannte Analyst Crypto Rover erklärte heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter), dass er im Chart des Bitcoins eine deutliche bullische Flagge identifiziert. Diese tritt tatsächlich schon seit Monaten auf und bildet eine Trendfortsetzungsformation.

Auch wenn sich der Trend in diesem Falle lange Zeit lässt, ehe er sich fortsetzt. Dennoch ist die Formation klar erkennbar. Crypto Rover geht davon aus, dass nach dem Durchbruch auf der Oberseite ein starker Anstieg auf 120.000 US-Dollar folgen könnte!

The price target for this Bitcoin bull flag is $120k.



Are you mentally prepared? pic.twitter.com/v6yWljKeYp - Crypto Rover (@rovercrc) September 16, 2024

Ein solcher Anstieg würde eine Bewegung von über 100 Prozent bedeuten. 109 Prozent sogar, um genau zu sein, wenn man den aktuellen Kurs von 57.643 US-Dollar nimmt. Eine durchaus starke Bewegung, die weit über das derzeitige Allzeithoch von 73.750 US-Dollar hinausgehen würde.

Was könnte so einen Anstieg verursachen?

Damit so ein starker Anstieg noch dieses Jahr passiert, bräuchte es wohl etwas mehr als nur einige Chartformationen oder technische Indikatoren. Damit das möglich ist, müsste der Kurs von starken fundamentalen Umständen getrieben werden. Doch auch diese könnten näher sein als gedacht.

FED TO CUT RATES BY 0.50% - JPMorgan pic.twitter.com/UTbmNiJ8O6 - Radar (@RadarHits) September 16, 2024

Am Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an. Viele Marktteilnehmer erwarten, dass die Notenbank die Zinsen senken wird. Allerdings gehen die meisten von einer Zinssenkung von 25 Basispunkten (0,25 Prozent) aus. Die Analysten von J.P. Morgan vermuten jedoch eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (0,50 Prozent). Das könnte genug sein, um den Bitcoin zu einer Bewegung um 100 Prozent auf 120.000 US-Dollar anzustoßen. Doch der Bitcoin könnte nicht der einzige Coin sein, der in dem Fall eine unglaubliche Kurssteigerung hinlegt.

Wird dieser Coin viel mehr als 100 Prozent Gewinn erzielen?

Dieser Coin könnte statt 100 Prozent eher x100 erzielen

100 Prozent sind natürlich für den Bitcoin bei seiner Größe ein fantastischer Gewinn. Doch viele Anleger wollen mehr, viel mehr! Um mit kleinem Kapital ein großes Vermögen aufzubauen, benötigen Anleger Coins, die x25, x50 oder sogar x100 erzielen. Und genau so eine Chance bietet sich derzeit in Pepe Unchained ($PEPU), ein Coin, der mitten in seinem ICO steht und dabei schon Erfolge erzielte, wie sie nur wenige Coins am Markt schaffen.

Schon in den wenigen Wochen des Vorverkaufs konnte $PEPU fast 13,5 Mio. US-Dollar einsammeln. Das ist mehr als die Marktkapitalisierung vieler Meme-Coins, die seit Monaten am Markt sind. Selbst während der Korrektur steigt $PEPU immer weiter. Zusätzlich hat der Coin eine starke Community als Base. Fast 23.000 Anleger haben sich um den Coin versammelt.

Der Grund für ihr hohes Vertrauen ist die eigene Layer-2-Lösung von $PEPU. Diese schafft eine sofortige Überbrückung zu anderen Blockchains und Transaktionen Transaktionen mit der $PEPU-Chain deutlich günstiger und viel schneller als auf Ethereum. Der Vorverkauf von $PEPU läuft zwar noch eine Weile, aber in wenigen Stunden erhöht sich der Preis. Anleger, die dabei sein wollen, sollten also am besten vorher einsteigen.

Profitiere jetzt von den Erfolgen von $PEPU.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.