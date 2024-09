Die Varta-Aktie durchlebt weiterhin turbulente Zeiten an der Börse. Während der Kurs im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,6 Prozent auf 1,55 EUR anstieg, verzeichnete er zu anderen Zeitpunkten Verluste von bis zu 1,0 Prozent. Diese Schwankungen spiegeln die anhaltende Unsicherheit der Anleger wider. Trotz der jüngsten Bemühungen des Mehrheitseigners Michael Tojner, das Unternehmen zu stabilisieren, bleibt die Zukunft des Batterieherstellers ungewiss. Der aktuelle Aktienkurs liegt weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,13 EUR, was die dramatische Talfahrt des Unternehmens verdeutlicht.

Finanzielle Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartalsbericht wies Varta einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie aus, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,93 EUR darstellt. Der Umsatz stieg auf 215,06 Mio. EUR, ein Plus von 30,96 Prozent im Jahresvergleich. Dennoch prognostizieren Experten für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust von 2,295 EUR je Aktie. Die Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 10,67 EUR an, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Ob sich diese Prognose bewahrheitet, bleibt angesichts der volatilen Marktlage abzuwarten.

