Die Finanzmärkte zeigten sich in der vergangenen Woche von ihrer dynamischen Seite. Während der DAX einen soliden Aufwärtstrend verzeichnete, blieb der Dow Jones nach einem turbulenten Start in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Positive Unternehmenszahlen, geopolitische Entwicklungen und überraschende Wirtschaftsdaten sorgten für ein Auf und Ab an den Börsen. Besonders im Fokus standen die Nebenwerte, die mit starken Quartalsberichten und strategischen Entscheidungen das Interesse der Investoren weckten. Gleichzeitig kletterte der Goldpreis auf neue Höchststände und verdeutlichte damit die anhaltende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...