Die Scout24-Aktie verzeichnete am Dienstag einen moderaten Kursanstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 73,70 EUR, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 72,95 EUR und 73,95 EUR, wobei das Handelsvolumen bei rund 31.762 Aktien lag. Trotz der allgemeinen Volatilität am Markt zeigt sich die Scout24-Aktie damit relativ stabil.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten sehen für die Scout24-Aktie noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,49 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 8 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn pro Aktie von 2,70 EUR. Zudem dürfte sich die Dividende leicht erhöhen: Nach 1,20 EUR im Vorjahr wird für [...]

