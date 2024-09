Auch in Städten in Ihrer Nähe!

Jersey Mike's Subs ist der offizielle heimische Sponsor und Spalding der offizielle Sponsor für den Ball für die kommende Tour, die am Donnerstag, dem 26. Dezember beginnt.

Die weltberühmten Harlem Globetrotters kommen in eine Stadt ganz in Ihrer Nähe! Das legendäre, inspirierende Basketballteam hat seine 2025 World Tour angekündigt, die am Donnerstag, dem 26. Dezember beginnt. Der globale Ticketverkauf startet heute laut einer Ankündigung von Keith Dawkins, President, Harlem Globetrotters Herschend Entertainment Studios.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916412329/de/

(L-R) Rock 'Wham' Middleton, Donte 'Hammer' Harrison (Photo credit: Craig Hunter Ross photographer)

"Die Harlem Globetrotters werden weiterhin als Botschafter gefeiert. Sie vereinen Sportsgeist mit Unterhaltung und erfreuen Familien auf der ganzen Welt," sagte Dawkins. "Unsere globale Tour bleibt ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts, aber es ist uns auch gelungen, die Marke mit neuem, verschiedenartigen Content zu füllen. Wir bieten neue strategische Partner, einzigartige Merchandise-Artikel, mehr Social-Media-Präsenz und beeindruckende Events und Aktivitäten für die Fans. So sind wir gut positioniert für unser 100-Jahr-Jubiläum 2026 und die Zeit danach."

Die Harlem Globetrotters sind berühmt für ihr athletisches Spiel, ihre Basketballkünste und ihr inniges Verhältnis zu ihren Fans jeden Alters. Mit ganz neuartigen Tricks und unvergesslichen Momenten gewinnen sie die Herzen des Publikums. Genau für diese Werte stehen die Harlem Globetrotters. Der Tourenplan und der Ticketverkauf sind HIER zu finden. Oder direkt auf der Website der Harlem Globetrotters.

Die Nordamerika-Tour wird gesponsort von Jersey Mike's Subs, beginnt am Donnerstag, dem 26. Dezember und wird im Frühjahr 2025 fortgesetzt. Die internationale Tour führt durch Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Deutschland, Spanien, die Schweiz, Belgien, die Niederlande, Mexiko und Asien. Und dies sind nur einige der Regionen, die die Harlem Globetrotters im Verlauf des Jahres 2025 besuchen werden. Spalding ist weiterhin der offizielle globale Ball-Partner und Sponsor der Harlem Globetrotters.

Citi-Karteninhaber haben in bestimmten Märkten Zugang zu einem Kartenvorverkauf. Dieser beginnt am Dienstag, dem 17. September um 10:00 a.m. ET Sonntag, dem 29. September 10:00 p.m. ET über das Citi Entertainment Programm. Einzelheiten zum Vorverkauf finden Sie unter: www.citientertainment.com

Der Harlem Globetrotters-Vorverkauf beginnt am Montag, dem 2. September. Fans können über HarlemGlobetrotters.com einen Zugangscode anfragen.

ÜBER DIE WELTBERÜHMTEN HARLEM GLOBETROTTERS/ HERSCHEND ENTERTAINMENT STUDIOS

Die Harlem Globetrotters sind DIE Erfinder des Basketballstils. Sie sind bekannt für ihr athletisches Spiel, ihre Dynamik, ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihren bleibenden Einfluss auf das moderne Basketballspiel. Seit 1926 nutzen die Globetrotters, stolze Mitglieder der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ihre legendäre Global Tour, um Millionen von Zuschauern in mehr als 124 Ländern und Territorien auf sechs Kontinenten diese legendäre Basketballmarke vorzuführen.

Sie verbreiten ihren Ruf nach 40 Jahren nun auch wieder über Network-TV mit ihrer für einen Emmy nominierten NBC-Serie Harlem Globetrotters: Play it Forward" die ebenfalls auf Telemundo unter dem Titel Harlem Globetrotters: Ganando Con La Comunidad gezeigt wird. Die Content-Partner sind Hidden Pictures, Atmosphere TV und die Hearts Media Production Group, zu den Partnern aus dem Konsumgüterbereich gehören Sprayground, Undercrwn, Macys, Hybrid. Jersey Mikes ist offizieller Tourpartner und Ball-Partner ist Spalding. Weitere Partnerschaften bestehen mit Viral Nation, Hoopculture and Citi.

1951 wurden die Harlem Globetrotters vom U.S. State Department als Ambassadors of Goodwill ausgezeichnet. Das Team unterstützt seine Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiativen auf der Grundlage von Gesundheit Wellness, Bildung und Förderung von Kommunen. Diese Aktivitäten haben zu Partnerschaften mit Microsoft, dem U.S. State Department Sports Diplomacy, The National Archives, 'Great Assist' in Zusammenarbeit mit Jersey Mike's Subs, Campus Multimedia Court of Creativity und Comic Relief Red Nose Day geführt.

Mehr Informationen über die Harlem Globetrotters und ihre Tour finden Sie auf der offiziellen Website der Globetrotter: www.harlemglobetrotters.com. Die Harlem Globetrotters sind eineTochtergesellschaft von Herschend, dem größten in Familienbesitz befindlichen Unternehmen für Freizeitattraktionen.

