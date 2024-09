Während der Bitcoin-Korrektur: Pepe Unchained explodiert! 1.500 % Rallye möglich?

Die bullishe Stimmung der letzten Woche verflüchtigt sich am Kryptomarkt langsam schon wieder. Nachdem Bitcoin noch vor kurzem bei 60.000 Dollar notiert hat, zeigt sich heute ein anderes Bild. Die neue Woche startet mit einer Korrektur für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, unter der auch viele Altcoins leiden. Bei Pepe Unchained ist davon nichts zu spüren. Der neue Coin steigt ungebremst weiter und könnte Analysten zufolge einer der erfolgreichsten Coins in diesem Jahr werden. Dabei dürfte es auch keine große Rolle spielen, ob Bitcoin weiter fällt oder nicht.

Bitcoin fällt wieder

Entgegen aller Erwartungen hätte der September am Kryptomarkt doch noch bullish werden können. Zumindest hat es bis letzte Woche noch so ausgesehen. Der heutige Montag zeichnet bereits ein anderes Bild. Bitcoin ist um mehr als 3 % gefallen und hat damit auch die 58.000 Dollar Marke wieder unterschritten. Dennoch besteht noch Hoffnung, dass es im September doch noch zu einer Rallye kommt.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Die US-Inflationsdaten sind niedriger ausgefallen als erwartet, weshalb die Chance besteht, dass die Fed die Zinsen schon in dieser Woche um 0,50 % senken könnte. Das würde vermutlich einen bullishen Impuls liefern, den es braucht, um Bitcoin nachhaltig über die 60.000 Dollar Marke zu treiben. Eine Zinssenkung von 0,25 % dürfte dagegen eingepreist sein und vielleicht sogar zu weiteren Kursen fallen, wenn die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt werden. Unabhängig davon explodiert die Nachfrage bei Pepe Unchained, weshalb Analysten in naher Zukunft von einer Kursexplosion ausgehen.

Pepe Unchained widersetzt sich den Bären

Geht es für Bitcoin bergab, geht es meistens für den gesamten Kryptomarkt bergab. Zumindest für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, da Bitcoin die Stimmung am Markt widerspiegelt. Coins mit niedrigerer Bewertung können sich dagegen unabhängig von BTC entwickeln, da hier eher die Fortschritte rund um das Projekt zählen und nicht die allgemeine Marktlage. Bei kleineren Coins reicht auch deutlich weniger Kapital, um den Kurs in die Höhe zu treiben, weshalb die Situation nur eine untergeordnete Rolle spielt. Bei Pepe Unchained ($PEPU) tut sich derzeit einiges, weshalb Anleger nicht mehr zu bremsen sind.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Meme Coins waren schon früh in diesem Jahr extrem gefragt. Allerdings gibt es spätestens seit den Launchpads, die es jedem ermöglichen, mit 2 Klicks einen Coin zu launchen, zu viel Auswahl. Dabei wird es schwer, sich noch von der Masse abzuheben. Die Entwickler von Pepe Unchained haben sich daher etwas einfallen lassen, womit sich $PEPU nicht nur von der Masse abhebt, sondern auch weit mehr ist als ein reiner Meme Coin. Pepe Unchained hat eine eigene Blockchain.

Die Layer 2 Lösung für Ethereum ermöglicht schnellere und günstigere Transaktionen, was schon bald dazu führen dürfte, dass sich ein komplett neues Ökosystem auf der PEPU-Chain entwickelt. Unter diesen Umständen dürfte der $PEPU-Kurs schnell explodieren, wobei ein Anstieg um 1.500 % noch eher eine vorsichtige Schätzung sein könnte.

Mit einer eigenen Blockchain wurde schon Dogecoin als Meme Coin sehr erfolgreich und die Chancen stehen gut, dass es auch $PEPU damit zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin schafft. Davon gehen auch Analysten aus, wie man auf zahlreichen Prognosen auf X und Youtube bereits sieht. Sollte es dazu kommen, würden vor allem frühe Käufer, die noch vor dem Listing an den Kryptobörsen eingestiegen sind, davon profitieren. Daher haben Anleger auch schon im Vorverkauf $PEPU-Token im Wert von fast 13,5 Millionen Dollar gekauft.

