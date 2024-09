Erweitert die umfassendste Lösung des Ecosystems um Funktionen für Anwendungssicherheit und Codequalität

Gearset, der führende Anbieter von Salesforce DevOps-Lösungen, gab heute die Übernahme von Clayton bekannt, einer hochmodernen Code-Analyseplattform, die speziell für Salesforce entwickelt wurde.

Die strategische Übernahme ist die erste von Gearset nach Jahren des schnellen Wachstums, das durch eine Wachstumsinvestition von Silversmith Capital Partners in Höhe von 55 Mio. USD angekurbelt wurde. In dieser Zeit hat Gearset mehrere Produkte und Upgrades auf den Markt gebracht und den Meilenstein von 2.500 Kunden erreicht viermal mehr als jeder andere Salesforce DevOps-Anbieter.

Clayton hat einen einzigartigen Ansatz für Salesforce DevSecOps: Identifizieren Sie Anti-Patterns und Schwachstellen frühzeitig während der Entwicklung und beheben Sie wiederkehrende Probleme mit automatisierten Code-Korrekturen. Clayton hat dabei geholfen, Tausende von Schwachstellen in einigen der größten Salesforce-Organisationen der Welt zu finden und zu beheben.

Die Integration der Technologie von Clayton in die DevOps-Suite von Gearset ermöglicht es den Salesforce-Teams, schnell und einfach sichere und gut durchdachte Anwendungen zu erstellen, und unterstreicht das Engagement von Gearset, erstklassige Lösungen zu liefern, die den gesamten DevOps-Lebenszyklus optimieren, von der Codequalität bis hin zu sicheren Implementierungen.

Kevin Boyle, CEO von Gearset, sagte: "Salesforce-Entwicklungsteams brauchen heute mehr als nur Geschwindigkeit sie brauchen Vertrauen in die Qualität und Sicherheit ihres Codes, wenn sie skalieren. Die Übernahme von Clayton ermöglicht es uns, diesen Bedarf direkt anzugehen, indem wir unseren Kunden fortschrittliche Code-Analyse-Tools anbieten, die den Entwicklungsprozess rationalisieren und die Codequalität von Grund auf verbessern. Claytons tiefgreifendes Fachwissen in diesem Bereich passt perfekt zu unserer Mission, Teams mit den robustesten und zuverlässigsten Lösungen auszustatten, die es gibt. So können sich unsere Kunden auf Innovationen für ihr Geschäft konzentrieren, während Gearset die schwere Arbeit bei DevOps übernimmt."

Lorenzo Frattini, Gründer und CEO von Clayton, erklärt: "Wir haben Clayton mit einer wahren Leidenschaft gegründet: Wir wollten es Teams leicht machen, sichere und qualitativ hochwertige Geschäftsanwendungen auf Salesforce zu schreiben. Wir sind begeistert, dass wir uns Gearset anschließen. Sie haben eine fantastische DevOps-Plattform aufgebaut, die von den Kunden geliebt wird. Gemeinsam können wir modernes DevSecOps für viel mehr Salesforce-Teams zugänglich machen und so die Entwicklung sicherer, gut durchdachter Anwendungen in großem Maßstab erleichtern."

In absehbarer Zeit wird Clayton weiterhin unter seiner eigenen Marke innerhalb der Gearset-Familie operieren und den bestehenden Nutzern einen ununterbrochenen Service bieten. Mit der fortschreitenden Integration von Teams und Technologien können Kunden eine einheitliche Plattform erwarten, die eine noch leistungsfähigere Suite von Tools für den Erfolg von Salesforce DevOps bietet.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Gearset ist die führende Salesforce DevOps-Plattform mit leistungsstarken Lösungen für Metadaten-, Daten- und CPQ-Bereitstellungen, CI/CD, automatisierte Tests, Sandbox-Seeding, Archivierung und Backups. Es unterstützt Salesforce-Teams bei der Anwendung von DevOps-Best-Practices auf ihre Entwicklungs- und Release-Prozesse, so dass sie schnell und sicher Projekte von höherer Qualität liefern können. Gearset ist eine einzigartig zuverlässige Lösung, der Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen, darunter McKesson, Accenture und IBM. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gearset.com

Clayton ist die moderne Code-Analyse-Plattform für Salesforce. Es ist die einzige Lösung für Entwickler, die fehlerhaften Code erkennt, blockiert und automatisch korrigiert, damit Sie schnell sichere und gut durchdachte Salesforce-Anwendungen erstellen können.

