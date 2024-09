Sundog verliert fast 10 Prozent - Ist der Coin jetzt am Ende?

In den letzten Wochen erlebte $SUNDOG einen unglaublichen Aufstieg; obwohl der Coin noch nicht lange am Markt existiert, erlebte er in den letzten Wochen unglaubliche Kurssteigerungen und wurde mit einer Marktkapitalisierung von über 308 Mio. US-Dollar zu einem der größten Meme-Coins.

Doch in den letzten Tagen scheint der Glanz von $SUNDOG etwas zu verblassen. Über 10 Prozent hat der Coin in den letzten 24 Stunden verloren. Aber ist das bereits das Ende der Korrektur oder könnte es noch deutlich tiefer gehen?

($SUNDOG verliert in den letzten 24 Stunden über 10 Prozent an Wert - Quelle: coinmarketcap.com)

Sundog verliert über 28 Prozent seit dem Allzeithoch

$SUNDOG hat einen phänomenalen Aufstieg hingelegt. Und das, während der gesamte Kryptomarkt eigentlich in einer Korrektur gefangen war. Aber irgendwie hat $SUNDOG es geschafft, dem allgemeinen Trend zu trotzen. So etwas ist in der Regel nur mit einer starken Community möglich. Die braucht ein Meme-Coin ohnehin, um zu einer echten Größe am Markt zu werden. Doch jetzt scheint eben dieser Aufstieg gebremst zu werden.

($SUNDOG hat seit seinem Hoch am 12. September mehr als 28 Prozent verloren - Quelle: Tradingview.com)

Seit dem Hochpunkt vor 4 Tagen hat $SUNDOG mittlerweile 28 Prozent verloren. Das Chartbild sieht zwar noch besser aus als bei vielen anderen Coins, aber ein solcher Kursverlust ist für die Anleger hart. In solchen Fällen geschieht es oft, dass das Momentum dreht und Coins, die eben noch zu den stärksten gehörten, verlieren heftig. Es könnte also für Anleger besser sein, die Finger von $SUNDOG zu lassen und sich stattdessen Coins anzusehen, die unaufhörlich steigen. So wie Pepe Unchained ($PEPU) derzeit.

Pepe Unchained steigt auf fast 13,5 Mio. US-Dollar an

Während viele andere Coins in den letzten Wochen stark gefallen sind, ist es $PEPU gelungen, immer weiter zu steigen. Durch seine ebenfalls starke und unerschütterliche Community von fast 23.000 Anlegern gelang es dem Coin, mittlerweile fast 13,5 Mio. US-Dollar einzusammeln. Doch das Ende der Fahnenstange dürfte hier noch lange nicht erreicht sein. Denn $PEPU entfaltet die meisten seiner unglaublichen Vorteile erst nach der Markteinführung an den Börsen. Das ist es, was den Coin so besonders macht.

($PEPU bietet Anlegern nach dem Handelsstart unglaubliche Vorteile - Quelle: pepeunchained.com)

Im Gegensatz zu den meisten Meme-Coins hängt $PEPU nämlich nicht auf irgendeiner langsamen und teuren Blockchain fest. Stattdessen ist Pepe Unchained vollkommen entfesselt und hat von seinen Entwicklern eine eigene Blockchain erhalten. Diese ist etwa 100-mal schneller und deutlich günstiger als die Ethereum-Blockchain bei Transaktionen.

Damit dürfte es nicht lange dauern, bis andere Coins auf dieser Chain gelauncht werden und ein ganzes Ökosystem um $PEPU entsteht. Sollte das passieren, würde der Kurs des Coins aller Wahrscheinlichkeit nach regelrecht explodieren. Dass Meme Coins mit eigener Blockchain durch die Decke gehen können, hat schon Dogecoin (DOGE) eindrucksvoll demonstriert, der bis heute ungeschlagen ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.