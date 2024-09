Schock am Montag-Abend: Kurz vor der Schlussglocke an der Wall Street meldet Bloomberg: Die traditionsreiche Kunststoff-Haushaltsdosen-Firma Tupperware muss aufgeben. Sämtliche Sanierungsbemühungen der vergangenen Jahre haben nicht geholfen. Eine sinkende Nachfrage und die hohe Schuldenlast treiben die auch in Deutschland beliebte Firma in den Konkurs. "Tupperware Brands plant, Konkurs zu beantragen" meldet Bloomberg am Montag-Abend. Noch in dieser Woche werde das 1946 gegründete US-Unternehmen ...

