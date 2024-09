Krypto News: Allzeithoch im Ethereum-Ökosystem! Web3-Adoption voraus?

Ethereum fällt in den letzten 24 Stunden um rund 4 Prozent. Die Kursverluste belaufen sich hier auf rund 3 Prozent. ETH notiert wieder unter 3.300 US-Dollar. Hier liegt die Marktkapitalisierung aktuell bei rund 275 Milliarden US-Dollar. Während der Kurs immer weiter gegen Bitcoin abwertet, gibt es fundamental einige vielversprechende Entwicklungen. So könnte ein neues Allzeithoch für die Web3-Adoption stehen - mit Chancen für eine bullische Kursentwicklung bei ETH.

Layer-2-Boom geht weiter: Web3-Adoption schreitet voran

Ethereum Layer-2-Lösungen zeigten zuletzt ein starkes Wachstum, was auf eine zunehmende Nutzung und Adoption hindeutet. Der jüngste Anstieg auf 10.031.278 aktive Adressen, was einem Zuwachs von 35,23 Prozent in der letzten Woche entspricht, zeigt die Nutzerakzeptanz für L2.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist die steigende Zahl von 550.989 Adressen, die auf mehreren Blockchains aktiv sind. Dies entspricht nach dem Experten einem Plus von 17,64 Prozent. Dies zeigt, dass immer mehr Nutzer verschiedene Blockchains gleichzeitig nutzen, was die Interoperabilität und das wachsende Ökosystem von Ethereum unterstreicht.

Die Dominanz der Layer-2-Lösungen ist ebenfalls gestiegen und erreicht ein Verhältnis von 5,31x, was einem Zuwachs von 26,08 Prozent entspricht. Dieser Anstieg verdeutlicht, dass Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum oder Optimism Ethereum nicht nur ergänzen, sondern auch erheblich zur Effizienz und Skalierbarkeit des Netzwerks beitragen.

Ethereum steht vor der Herausforderung, eine breitere Massenadoption zu erreichen, ohne das Mainnet zu überlasten. Eine Lösung hierfür bieten Layer-2-Technologien, um die Skalierbarkeit erheblich zu verbessern. Diese Systeme entlasten das Mainnet, indem sie Transaktionen schneller und kostengünstiger abwickeln. Trotz dieser Skalierung bleiben die Vorteile der Ethereum-Blockchain - Sicherheit und Dezentralisierung - erhalten. Das Wachstum bei den Layer-2 dürfte mittelfristig auch Wachstum für Ethereum bedeuten.

Layer-2 für Meme-Coins: Auf diesen Trend setzt Pepe Unchained

Pepe Unchained ist derweil ein neues Krypto-Projekt, das im aktuellen Vorverkauf bereits eine beachtliche Summe von über 13,5 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Dieses basiert auf einer eigenen Layer-2-Technologie, die speziell zur Optimierung des Handels mit Meme-Coins entwickelt wurde. Trotz der zuletzt schwierigen Natur des Kryptomarkts zeigt sich das Projekt durch eine kontinuierliche Nachfrage stabil. Layer-2-Lösungen zunehmend an Bedeutung, da sie eine deutliche Verbesserung der Skalierbarkeit und Effizienz des Ethereum-Netzwerks bieten.

Pepe Unchained zielt darauf ab, die traditionellen Schwächen der Ethereum-Blockchain zu beseitigen, wie etwa die hohen Gas-Gebühren und die langsame Abwicklung von Transaktionen. Durch die Nutzung einer Layer-2-Infrastruktur bietet Pepe Unchained schnellere und günstigere Transaktionen. Zusätzlich plant das Team die Einführung einer dezentralen Börse (DEX) sowie eines Blockchain-Explorers, um Transparenz im Netzwerk zu gewährleisten.

Die technologische Ausrichtung von Pepe Unchained, insbesondere die Implementierung der Layer-2-Technologie, hebt das Projekt von traditionellen Meme-Coins ab. PEPU ist kein Meme-Coin, sondern der native Token im Ökosystem für Meme-Coins. Durch die Kombination von Meme-Branding und fortschrittlicher Layer-2-Technologie lässt sich wohl die aktuelle Nachfrage erklären.

Wer in Pepe Unchained investieren möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen. Direkt im Anschluss ist es dann möglich, die PEPU Token zu staken - für eine aktuelle Rendite von über 150 Prozent APY.

